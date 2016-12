35% e делът на новите компании в единственото изложение за печат и реклама в страната

35% е делът на новите компании в единственото у нас изложение за печат и реклама COPI’S. Това показва статистиката на Интер Експо Център, който е организатор на събитието. „Общият брой на компаниите надхвърля 110, като сред тях освен български фирми има и участници от Полша, Китай, Словакия, Чехия и Унгария“, коментира управителят на изложбения център Ивайло Иванов. Освен това всички компании ще представят други 350 световни бранда. Цялото събитие ще бъде разположено върху площ от 5200 кв.м.

За посетителите изложението предлага повече от 10 събития, които ще се случат в рамките на 5-7 октомври. От семинари и дискусии за новите технологии и кариерно развитие в бранша до 3D работилницa, изложба на Canon България и представяне на творби от Националната художествена академия.

Две от събитията показват как wifi връзката може да се използва за реклама и как печатните носители могат да имат добавена реалност.

В сферата на wifi

На 5 октомври от 11.00 ч. Маргарит Ралев от WiFi.bg ще покаже платформа на компанията, която позволява на агенции и отделни брандове да рекламират на free-wifi връзката в обекти като ресторанти, хотели, търговски центрове и др.

WiFi.bg е като Google Display Network, но за хотспотове. Платформата е на разположение 24/7 с възможност за прецизно таргетиране по вид операционна система (iOS / Android / Windows), за конкретен час от деня в един или повече обекти наведнъж. Системата позволява бързо качване на реклами, лесно управление на кампании и дори употреба на готови уеб банери (300х250).

Целта на платформата е да създаде унифицирана рекламна wifi среда, в която рекламодателите стигат до своите клиенти на точното място, в точното време, конвертирайки по-добре от всеки друг канал.

Между физическия и дигиталния свят

В първия ден на изложението в 11.30 ч. Георги Бучевинов и Вичо Димитров ще представят първата компания в света, специализирана в разработването на поздравителни картички с добавена реалност – iGreet.

Българската стартъп компания, разработва собствена технология за добавена реалност, която създава мост между физическия и дигиталния свят.

Технологичното решение на iGreet е да внедрява 2D и 3D дигитално съдържание в стандартни печатни носители, което позволява на хората да изпитат емоция по нов начин.

Двете събития ще се проведат в семинарна зала в зала 4 на изложението. Цялата съпътстваща програма на COPI’S може да видите на http://www.copi-s.com/bg

Изложението е с вход свободен, с работно време от 10.00 ч. до 18.00 ч.

