B2B форумът за печатни и рекламни технологии COPI’S отваря врати от 5 до 7 октомври

Тази година B2B форумът за печатни и рекламни технологии COPI’S ще събере над 110 компании в Интер Експо Център – София, които ще покажат както интересни разработки от дейността си, така и продукти, наложили се на европейския пазар.

Темите са повече от разнообразни – от софтуерни програми и 3D прототипиране, през печата върху стъкло, до брандирането на предмети в интериора и текстила.

Ето и няколко акцента от новите решения и материали в рекламното производство, които показват разнообразието на пазара и ще бъдат представени на изложението.

Български софтуер с лидерски позиции на световния пазар

Притежава интегрирани библиотеки с кутии, опаковки, дисплеи, папки, етикети, сложни мебели и структури от картон, които улесняват и ускоряват процеса по изготвянето на желания дизайн.

EngView Package & Display Designer Suite е 2D и 3D програма, разработена с цел да улесни процеса по конструиране, дизайн и производство на опаковки и дисплеи.

Продуктът е собственост на българската софтуерна компания ЕнгВю Систем, която разработва системи за производството на опаковки и дисплеи. Фирмата работи с гиганти като Heidelberger Druckmaschinen, Canon, Haikon, Aristo и др.

Дизайн върху стъкло

Технологията е подходяща за всякакви пространства – за интериорен дизайн или идеи за декорации, без значение дали са вътрешни или външни, а изображенията винаги изглеждат като чисто нови, с възможност за резолюция до 1440 DPI.

През последната годината J Point се занимават освен с основната си дейност –широкоформатен печат, и с развитието на печата върху стъкло.

По време на изложението фирмата ще покаже и приложенията на разтегливия текстил, който е подходящ за обличане на конструкции, колони и др.

Управление на полиграфски процеси

Софтуерът е подходящ за различни видове печат и съдържа калкулатор за изчисляване на полиграфските разходи на всички видове печатни издания.

В допълнение Софтуерът Гутенберг 2000 на Студио Мегавижън намалява загубите на работно време и разхищението на материали, като проследява всяка стъпка от пътя на поръчката – от запитването на клиента, през изготвянето на оферта и печат, до доставката и фактурирането.

Принтери и печат

По време на изложението ще могат да се наблюдават демонстрации и на различни видове принтери, брандиране на предмети в интериора и текстила.

Тази година Cantek ще обърне специално внимание на едни от най-актуалните решения за дигитален листов и широкоформатен печат с марките Canon и Ricoh, а фирма Дилком България ще представи пълноцветен принтер за печат на етикети на ролка.

Ще могат да се видят и новите светлоотразителни рекламни раници и хартиени чанти с офсетов печат на Екстрапак, както и новата колекция рекламни и фирмени облекла на марката JAMES HARVEST от фирма ХРИМА.

Изложението е с вход свободен и ще бъде отворено от 5 до 7 октомври, от 10.00 до 18.30ч.

