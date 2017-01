Готов ли си да рискуваш всичко, за да станеш успешен?

Всеки може да започне собствен бизнес, но да бъде той успешен и да продължава да се развива в желаната посока, не е толкова лесно. Има няколко основни фактора, които пряко влияят на настоящето му състояние и потенциалното му бъдеще.

За да наречеш себе си успешен предприемач, зад гърба ти трябва да стои бизнес, който сам по себе си е успешен и разпознаваем. Разбира се, зад лъскавата страна на монетата се крие упорит труд и отдаденост, които не са по силите на всекиго.

Да движиш бизнеса напред означава да си готов да вложиш сърцето и душата си в това, което правиш. Да вярваш в своя продукт или услуга и да бъдеш психически подготвен за дългите часове работа, безкрайните лишения и ограничения, за да накараш и другите да повярват в това, което им предлагаш. И за капак, всичко това ще се случва без сигурността, която предпазва наетия служител – без бонусите, обезщетенията и пенсионните планове, само с идеята в главата и мотивиращата мисъл за успех.

Но пълната ангажираност не води автоматично до успеха. Ако искаш бизнеса ти да стигне там докъдето мечтаеш, трябва да притежаваш силно желание, което скоростно да те води към крайната цел, силна дисциплина и непоклатима решителност. Необходима е не просто идея, но и готовност за изпълнението и. Успешният предприемач е упорит, когато нещо се изпречи на пътя му, той не се отказва, а намира начин да продължи работата, заобикаляйки го. Не приема „Не“ за отговор, а го чувства като стимул, който го изпраща към неоткритите пътеки на непознатите възможности.

Разбира се, всичко изброено до сега не се постига само с желание. Много хора са се опитвали да започнат собствен бизнес, без да си правят труда да придобият необходимите познания, които да ги развиват професионално – точно поради тази причина те са се провали. За да успееш, трябва да бъдеш осведомен за всички новости в средата, да разбираш от много и различни аспекти на бизнеса, както и да притежаваш специфични умения, които те отличават от останалите. Ако пък това не е по силите ти, ще се наложи да проучиш пазара, за да наемеш подходящите кадри, които да запълват липсващите компетенции. Знанията преди старта на един бизнес са от решаващо значение, затова е от изключителна важност в началото да се направи подходящ бизнес план, който да дава откровена оценка на уменията и опита на изпълняващия го.

Ако не притежаваш знания, пък и дори и да ги имаш в излишък, трябва да разполагаш поне с достатъчно капитал, за да успееш да поставиш бизнеса си редом до големите играчи. Намирането на достатъчно количество средства за стартиране е особено критично, тъй като няма гаранция, че бизнесът ще започне да изкарва пари веднага, и със сигурност не е гаранция, че дори и да изкара, тези пари ще са достатъчни. Освен това, стартовата инвестиция включва и оборотен капитал за поне шест меца, който трябва да бъде толкова добре планиран, че да подсигури разходи като заплати, наем, разходи за доставки, комунални услуги, реклама, амортизация и лихви.

Възможности има много, но комбинацията между трите фактора гарантира успеха на един новостартирал бизнес. С достатъчно постоянство и воля, успех може да се постигне и с всеки поотделно, но трябва да си готов да рискуваш и в доста случаи рискът идва в големи порции. Каквото и да се случва, едно нещо е сигурно – за да успееш, страхът не трябва да е част от ежедневието ти, иначе по-добре да не губиш ресурси и да инвестираш в кариера на нает служител – сигурна работа, сигурни доходи, сигурен живот. Няма нищо по-приятно от сигурността, но с цената на какво?

The following two tabs change content below.