Нова инициатива подкрепя връщането на българи от чужбина

Новата кампания на един от най-големите аутсорсинг работодатели в страната TELUS International Europe има за цел да върне 150 можещи и талантливи българи в България, давайки им възможност да започнат кариера в интернационална среда в собствената си родина.

След проведен експеримент от компанията на летище София, провокиращ пътниците да споделят какво ги кара да напускат страната и какви са причините да се връщат в България, дискусията се пренася и онлайн. Поводите за заминаване в чужбина най-често са рационални – възможност за по-добра работа и развитие, а тези за връщане емоционални – семейството, приятелите, усещането за дома.

Инициативата „Мога там. Искам тук“ предлага на одобрените кандидати необходимата стартова подкрепа чрез специален пакет за релокация, който включва сумата от 5 000 лв., самолетен билет до България, съдействие от екипа на TELUS при установяване, документация и търсене на квартира, както и едномесечно настаняване в хотел при нужда. Кандидатите могат да избират между офисите на компанията в София и Пловдив.

Единствените условия за кандидатстване са пребиваване в чужбина в последната година, владеене свободно на английски и още един западен чужд език на отлично ниво.

Всеки от служителите на компанията може да се възползва от допълнителни обучения, в рамките на глобалната вътрешна програма за обучения в TELUS. Подаването на документи е в три лесни стъпки на сайта www.iskamstelus.com

