Изкуствен интелект за разпознаване на речта на Microsoft е толкова точен, колкото човек

Според последния доклад, публикуван от екип от инженери на Microsoft, работещи в отделите за изкуствен интелект и изследвания, става ясно, че системата им за изкуствен интелект е достигнала процент от 5,9% в скоростта, отговаряща за грешките в думите, приблизително равна на тази на човешките способности. На кратко това означава, че разбира казаното от човек почти толкова добре, колкото едно човешко същество.

След десетилетия, прекарани в изследване, целта беше почти достигната миналия месец когато процентите успеваемост достигнаха цифрата 6.3. Това не беше отбелязано като толкова голямо събитие, но след случилото се, системата има възможност да достигне до нови цели в употребата на Cortana, Xbox, и Windows.

За постигането на тези равнища на точност в разбирането, изследователи поставят дълбоки невронни мрежи в системата, които служат за съхранение на значителни количества данни – наричат ги комплекти за обучение – тяхната задача е да помогнат на системата да разпознава човешка реч. Звуци и изображения също са били използвани, за да се обучи системата да използва своите съхранени ресурси по-ефективно.

Въпреки успеха си, учените искат да става ясно, че проектът им е далеч от съвършенството. Също както хората, системата не е безупречна.

Движейки се напред, екипът се надява да постигне още по-високи нива на точност, както и да гарантира, че системата ще разпознава реч дори и в реални ситуации, като например шумни ресторанти, претъпкани улици, и дори по време на мощни ветрове. Мечтите на екипа за в бъдеще се състоят в копнежа за една машина, която не просто ще разпознава речта, но и наистина ще разбира смислово всичко, което и се каже.

The following two tabs change content below.