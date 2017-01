Искрен Кръстев, GEM България: В България вече има инвеститори, които създават забележителна стойност

По-малко от месец остава до първата годишна конференция на GEM България – „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“. Сред акцентите на форума ще бъде представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Пред NewTrend Media застава Искрен Кръстев – инициатор и председател на Глобалния Предприемачески Мониторинг България, за да отговори на няколко въпроса, разкриващи малко повече за предстоящото събитие.

Глобалният предприемачески мониторинг, накратко GEM, е най-авторитетното проучване на предприемаческата екосистема в света. Като световен консорциум, разполагаме с данни за над 100 икономики, което превръща GEM в най-мащабния проект за съвместна работа. Целите ни са да измерим нивата на предприемаческа активност и да отправим препоръки за постигане на значително по-добри условия за развитие на предприемачеството във всяка една от тези икономики.

Ще започна от там, че за всеки бизнес средата в много важна. Глобалният предприемачески мониторинг може да бъде използван като инструментална отправна точка (baseline), да измерва въздействието на една или друга мярка или политика, да препоръчва действия за подобрение, както на градската, така и на националната среда.

Множество инвеститори се вълнуват от динамиката в екосистемите на различни държави – каква е културата на предприемача, т.е. има ли страх от провал и какъв е той, какви са нивата на развитие на уменията, кои са пречките пред развитието на бизнеса и как те могат да бъдат продолени. Чрез GEM отговорите на тези въпроси стъпват на дългогодишен опит, но съчетан с контекста на нашата национална специфика.

Първата Национална конференция на GEM България ще комуникира именно какви възможности за развитие открихме в България. Какво е състоянието на елементите, които изграждат тази система, и какво можем да направим, за да ги подобрим, където е нужно.

Събитието е подходящо за всеки, който планира да стартира или вече е стартирал свой бизнес, за корпорации, създатели на политики, инвеститори, преподаватели и експерти по човешки капитал, за всички представители на т. нар. поддържащи индустрии – например адокати, счетоводители, неправителствени организации и др.

Очаквайте доклад за състоянието на предприемачеството в България, предложения и дискусии, нови бизнес партньорства и срещи с едни от най-добрите инвеститори в региона, които ще споделят за кого са финансовите ресурси, които управляват – наистина сме се постарали да направим силна програма, защото тази конференция е наистина важна за предприемаческата екосистема у нас.

Разбира се! България не бива да бъде подценявана или разглеждана в контекста на физическите й граници. Наши инвеститори, изобретатели, създатели на забележителна стойност – предприемачи, се развиват успешно на множество пазари.

Има две категории инвеститори, които липсват в България, което само по себе си показва, че има възможност за създаването на благоприятни условия за привличането им. Имаме бизнес ангели, които помагат стартирането на бизнес, имаме фондове за дялово инвестиране, имаме и добре управлявани private equity фондове.

Благодарение на JEREMIE, в България има фондове за ранно инвестиране като LauncHub и Eleven. Alfa Finance, NEVEQ 2, Black Peak Capital, Empower Capital, Armada Capital и др. също са сред примерите, които стимулират активно развитиетно на предприемаческата екосистема. УниКредит Булбанк стартираха собствена програма за стимулиране на стартиращи бизнеси. Компании като Елана Трейдинг помагат при правилния избор за инвестиране и растеж.

Успехите на един инвеститор могат да бъдат измервани по различен начин. Ние се фокусираме върху това дали инвеститорите са стимулирали създаването на забележителна стойност и отговорът е, че в България вече има такива.

Всички гости на конференцията са специални, защото присъстващите на това събитие искат да създават забележителна стойност или вече го правят. Сред поканените участници имаме Джонатан Лийви, който е сред създателите на методологията на GEM и човекът с огромен принос за Scotland Can Do (шотландската национална програма за насърчаване на предприемачеството – б.ред.). Очакваме добри примери от Полша, където създателите на политики използват активно GEM, за да подобряват средата. Сред нас ще бъдат и много от гореизброените инвестиционни фондове, но също така и български създатели на политики. За нас е чест, че Президентът на България ще приветства всички наши специални гости във втория ден на конференцията. Един от все още необявените участници в програмата е Деа Маркова, която е ръководител на програмите на базирания в Лондон Innovate Finance, най-големият fintech хъб в света. Тя има забавна и много полезна изненада за гостите!

На първо място, ще имаме награди за принос към екосистемата – традиция, чието начало полагаме тази година. По време на конференцията ще обявим и стартирането на платформа, която свързва учители и предприемачи. Продължаваме с проучванията и четирите типа доклади. Продължаваме да включваме забележителни компании в Националния ни доклад и да разказваме техните успешни истории. Очаквайте тематични следобеди, срещи на международни търговски камари и с общи усилия – екосистема, която прави България най-доброто място за живеене и правене на бизнес.

Повече за Първата годишна конференция на GEM България и възможностите да се включите можете да научите наwww.2016.GEMorg.bg

–

Искрен Кръстев е инициатор и председател на българския офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM). Той е сред първите завършили програмата „Създаване на икономически растеж чрез предприемачески екосистеми“ в Бабсън Колидж, Бостън. Заема мениджърски позиции във Финансовия регулатор на Обединеното кралство (FCA), където управлява множество екипи и проекти на стойност десетки милиони лири стерлинги.

След завръщането си в България през 2013 година, Искрен е активна част от родната предприемаческа общност. Ментор е в едни от най-големите програми за развитие на стартиращи и утвърждаващи се бизнеси у нас, а от тази година е и част от 30-членния Глобален консултативен съвет за наука и иновации към Научно-иновационния парк (SIP) на Обединените арабски емирства.

The following two tabs change content below.