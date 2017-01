Над милион и сто хиляди българи вече пазаруват онлайн

Над един милион и сто хиляди българи вече пазаруват онлайн, което е 19% от населението на страната над 15 години. За сравнение всички интернет потребители у нас са 3 700 000. Това става ясно от актуалните данни на Еcommerce Europe. Сред най-често пазаруваните продукти у нас се нареждат дрехите, технологичните продукти, самолетните билети и туристическите услуги. Тези наблюдения се потвърждават и от доклада на Еcommerce Europe, според който през 2015 г. българите са заплатили общо 49 000 000 евро за дрехи и 23 000 000 евро за продукти, свързани с информационните технологии при покупки по интернет. За забавление у нас са изхарчени при интернет продажби около 20 000 000 евро, също толкова – за обувки и лайфстайл, а за самолетни билети и настанявания – около 100 000 000 евро. 19 000 000 евро пък е стойността, за която българите са пазарували пакетни туристически пътувания онлайн.

Броят на онлайн магазините също се увеличава не само в Европейския съюз, а и у нас. По данни на СуперХостинг.БГ за една година броят на инсталациите на платформи за електронна търговия, включително и готови решения, се е увеличил с близо 20% спрямо 2015 година.

„От ключово значение е, че електронната търговия се превръща във все по-важен работодател както у нас, така и в Европейския съюз. Доказателство за това е, че по последни данни общият брой на работните места, свързани с бранша в Европа, е достигнал 2 500 000. Това е показателно за значението, което дигиталната икономика вече има върху пазара на труда и за потенциала й да спомогне за увеличаването на заетостта на континента през следващите години, което е едно от най-значимите предизвикателства пред европейската икономика“ – споделя Методи Дреновски, управител на СуперХостинг.БГ. Според него естеството на дейностите, свързани с онлайн търговията, предполага по-лесното включване на млади хора в пазара на труда, което прави сегмента много подходящ за справяне с младежката безработица.

Междувременно от 26 септември хостинг компанията започна да предлага и домейни в новата домейн зона „.shop”, която е специално създадена за онлайн магазини. След интереса към анонсираните наскоро от СуперХостинг.БГ домейни „.store”, екипът на компанията очаква силен интерес и към новата зона. Компанията стартира и промоция, в рамките на която „.shop” домейн може да бъде закупен за 66.75 лв. за една година. Повече информация за новата домейн зона е достъпна тук: https://www.superhosting.bg/newdomain-shop.php.

По данни на Еcommerce Europe, броят на новосъздадените онлайн бизнеси на континента е достигнал 750 000. Делът на бранша се равнява на 2,59% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз през отминалата година, а прогнозите са до 2020 г. този процент да се увеличи почти двойно. У нас електронната търговия през 2015 г. е достигнала 1.3% от общия ритейл пазар, като очакванията са и този показател да расте в бъдеще. Общият брой на потребителите, пазарували онлайн през предходните дванадесет месеца в Европейския съюз, е 296 милиона, а броят на поръчките, реализирани през същия период надвишава 4,2 милиарда. Съотношението между онлайн поръчките на продукти и услуги на Стария континент пък е 52% към 48% в полза на продуктите.

Добрата новина за страната ни е че в момента е на осмо място сред държавите, които отбелязват ръст в областта на електронната търговия на Стария континент. Общият обем на онлайн продажбите у нас през отминалата година е бил около 300 000 000 евро, а очакванията са през тази година той да достигне 342 000 000 евро. За сравнение през 2014 г. този показател е бил 254 000 000 евро, през 2013 г. – 195 000 000 евро, а през 2012 г. – 150 000 000 евро, става ясно още от информацията на Еcommerce Europe. Средната сума, изхарчена от един потребител онлайн през 2015 г. е 262 евро. За сравнение, през 2014 г., когато броят на пазаруващите онлайн у нас е бил 1 000 000 души, средната сума е била 248 евро. През 2013 г. пък тези показатели са били съответно 800 000 души и 254 евро средна сума. Според същото международно проучване страната ни е на 29 място в Европа по ниво на логистиката, на 24 място по условия за правене на бизнес и на 37 място по подреждане на електронната търговия като част от БВП на България.

