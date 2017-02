Предприемачеството като лична мисия

Следвайки тенденциите, доста често сме чували или ни предстои да чуем, че предприемачеството е сбъдната мечта за онези, които са готови да рискуват и да се гмурнат в дълбоките води на бизнеса. За онези, които са в състояние с последни сили да жертват цялото си време, отдаденост и да не забравяме пари,за да успеят. Казано по-простичко според голям процент от всеобщото мнение – Предприемачеството е успех на всяка цена.

Да, да наложиш собствената си идея означава да си готов да вложиш сърцето и душата си в това, което правиш. Да вярваш в своя продукт или услуга и да бъдеш психически подготвен за дългите часове работа и ограниченията в дадени моменти, за да накараш и другите да повярват в теб. Но вълшебството на предприемачеството не се крие зад успеха на всяка цена, а точно обратното – да си предприемач означава да получиш шанс да подобриш света по свой собствен необикновен начин. Да виждаш неограничени възможности пред себе си, чието реализиране да те изпълва с най-чистата енергия, която може да се породи в теб самия. Ако трябва да се опише само с една дума, това би било Себеосъзнаване.

Ако се върнем във времето назад, хората са определяли предприемача като човек, който не може да се задържи на едно място, да практикува една и съща професия и винаги е в търсене на следващото предизвикателство. Човек със силна идентичност, който не се установява.

Как го определяме сега ли? Предприемачът е човек със специфичен начин на мислене, който продължава да е в търсене на следващото предизвикателство. Отличителна характеристика за неговото ежедневие е гъвкавостта, която в никакъв случай не означава липса на изградена работна структура, това е чувство на еластичност, което може да означава както много работни часове, така и достатъчно време за необходимата почивка и свободно време за семейството, децата и всички останали любими хора, които те зареждат позитивно, за да предадеш този ефект на работата си.

Предприемачеството е най-естественият показател за личната мисия на живота ни. С удоволствие поемаш рисковете и неопределеностите, с единствената цел да следваш мечтите си. Голямата печалба се изразява в гъвкавостта да създаваш без да си притиснат от време и фирмени правила и политики. Вдъхновяваш се всекидневно от потребностите на бизнеса, хората и света, и имаш изключителната възможност да разрешиш всеки техен проблем по най-удобния за теб начин.

Така че, да си предприемач не означава, че задължително трябва да започнеш свой собствен бизнес. Това е просто иновативният, творчески, изобретателен и най-вече адаптивен процес, който ще ти помогне да изразиш себе си във всеки аспект на живота.

