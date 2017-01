Президентът Плевнелиев се среща с българските предприемачи на първата годишна конференция на GEM България

Президентът Росен Плевнелиев ще приветства лично успешните български предприемачи напървата годишна конференция на българския офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) на 3 и 4 октомври. Държавният глава ще открие втория ден на бизнес форума, който ще се проведе в софийската зала Rainbow Plaza под мотото „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“ и е организиран съвместно с в. Капитал. Лекция пред участващите в събитието инвеститори, предприемачи и експерти на 4 октомври ще изнесе и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

Първият ден на събитието ще бъде посветен на състоянието на българската предприемаческа екосистема, както и добрите практики от страната и чужбина. Преди обяд екипът на GEM България ще представи първия национален доклад на GEM за предприемачеството у нас, а изследователи на предприемачеството от Шотландия, Полша, Обединените арабски емирства и Нидерландия ще разкажат историите на успеха на своите страни.

В следобедната сесия ще бъдат разгледани обстойно елементите на предприемаческата екосистема, а сред лекторите и участниците в дискусиите са двама заместник-министри – на труда и социалната политика Деница Сачева и на икономиката Любен Петров, съветникът на президента по икономическите въпроси Евгени Ангелов, изпълнителният директор на Microsoft за България Петър Иванов, партньорът в адвокатската кантора Wolf Theiss Ричард Клег, както и серийни предприемачи като Васил Терзиев (Progress), Кирил Петков (ProViotic), Георги Първанов (CTeam Group), Саша Безуханова (Edit.bg) и др. В първи по рода си у нас формат “Money Talks” инвеститори ще представят своите фондове и сферите на дейност, в които биха финансирали идеи, а вечерта ще завърши с дискусия за бизнес секторите с потенциал.

На 3 октомври ще станат ясни и имената на първите носители на Годишните награди на GEM България за положително въздействие върху предприемаческата екосистема в страната. Призовете са разпределени в шест категории, като за тях се борят общо 35 номинирани личности и организации от областта на социалното предприемачество, медиите, публичния и неправителствения сектор и др.

Вторият ден на конференцията ще бъде открит от президента Плевнелиев, а веднага след неговата реч е и словото на вицепремиера Дончев. Следващият панел е посветен на създаването на политики за насърчаване на предприемачеството и в него ще вземат участие кметът на Габрово Таня Христова, Андре Калстад от програма Innovation Norway, икономистът Георги Стоев (Industry Watch), Боян Захариев от институт “Отворено общество” и др.

Последните две сесии на конференцията са посветени на Балканите като регион с много възможности за развитие и на България като дестинация, в която компаниите да инвестират за постигането на растеж. В тях ще се включат, изпълнителният директор на SAP за Югоизточна Европа Румяна Тренчева, изпълнителният директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг Камен Колчев, Анна Ризова от Wolf Theiss и др.

Първата годишна конференция на GEM България се организира в партньорство с Капитал с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup, Volkswagen, Imperia Online, Innovation Norway, IT Talents и Norway Grants, официалната банка на събитието UniCredit Bulbank, партньора по сигурносттаVIP Security, хостинг партньора SuperHosting, както и на минерална вода Pure-H2O и с медийното партньорство на Дарик радио, сп. твоят БИЗНЕС, сп. ENTERPRISE, Терминал 3, NewTrend, Social Evo, Успелите.бг, MySuccess.bg, PixelMedia и NewBusiness.bg. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството 2015-2016 в България са Progress, JEREMIE България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

Всичко за първата годишна конференцията на GEM България, както и пълната програма на събитието, можете да видите на www.2016.gemorg.bg.

