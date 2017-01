Успешни инвеститори ще обсъдят състоянието на предприемачеството в България

Успешни инвеститори, изследователи на предприемачеството от цял свят, млади хора с идеи, експерти от институциите, създатели на политики и още много други представители на предприемаческата екосистема ще се срещнат на 3 и 4 октомври в Рейнбоу Плаза, София. Тогава българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) ще бъде домакин на първа си годишна конференция под мотото „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“, организира съвместно с в. Капитал.

Сред акцентите на форума ще бъде представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Ще бъдат коментирани и глобални тенденции в предприемачеството, извлечени от данните на над 120 000 респонденти и над 2,000 експерти. В рамките на два дни професионалисти ще обсъдят силните страни на България и Балканите, най-перспективните сектори за страната, връзката между науката и бизнеса, успешни практики за добро взаимодействие между актьорите в екосистемата, ролята на диаспората и други.

„Това е събитие е за всеки, който се стреми да добави и да получи забележителна социална и икономическа стойност чрез предприемачество и иновации. В програмата сме включили добри практики не само от България и региона, но и от Западна Европа, Северна Америка и Азия“, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В отделните панели ще бъде обърнато специално внимание на най-важните елементи на предприемаческата екосистема, сред които финанси, културни нагласи, човешки капитал, пазари, създаване на политики и др. Сред акцентите в програмата на предстоящия форум ще бъде панелът, в който някои от най-големите инвеститори в региона ще презентират своите фондове пред стартиращи и вече установени на пазара компании, последвано от въпроси от жури, съставено от предприемачи.

Първата годишна конференция на GEM България се организира с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup и Imperia Online и с медийното партньорство на Дарик, Твоят бизнес, NewTrend, Social Evo, Терминал3, Успелите.бг. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България са Progress, Джереми България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) е най-обхватното проучване на предприемачеството в света. GEM България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението на настоящи или бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам.

За допълнителна информация и заявки за интервюта:

Десислава Григорова

PRoPR Агенция

desi@pr-o-pr.com

