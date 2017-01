Amazon пусна на пазара музикална стрийминг услуга

Amazon пусна на пазара самостоятелна, без реклами, музикална стрийминг услуга, която да се бори с музикалните лидери – Spotify и Apple Music. Услугата върви с голям каталог от възможни планове и цени.

Amazon Music Unlimited предлага „десетки милиони песни“ от големите компании и инди лейбълите. Стандартният индивидуален план струва 9,99 долара на месец, но бива намалена на 7,99 долара на месец или 79 долара на година за абонираните членовете.

Планът за семейства, който ще бъде на разположение по-късно тази година, дава достъп до услугата на шест души за 14,99 долара на месец или 149 долара годишно. Ако пък просто искате музикален стрийм от Amazon Echo, Dot или Tap говорителя, услугата ще ви струва само 3,99 долара на месец. За новодошлите абонати 30-дневен безплатен пробен период е на разположение.

Amazon Music Unlimited предлага препоръки, алгоритмично и ръчно изработени плейлисти и възможност за търсене на песни само чрез текстовете им.

С функцията Echo потребителите имат възможността да използват гласови команди за техните изисквания като например „Пусни ми весела музика“, ако ви се слуша плейлист, базиран на настроението ви, или просто искате да чуете последния сингъл на любимата си група „Пусни новата песен на U2”.

Чрез новата си придобивка Amazon е абсолютно готов да разтърси стрийминг музик бизнес. Въпреки това, той все още има много работа преди да успее да направи каквото и да е на своите съперници. Spotify предлага множество иновативни функции за намиране на мелодии, а Apple Music вече е на разположение на международно ниво.

