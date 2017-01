Чат приложението Allo ни запознава отблизо с „асистента“ на Google

Без значение дали става въпрос за излизане в петък вечер или просто наваксване с приятелите ни, всички ние разчитаме на чат платформите, за да поддържаме връзка с най-близките си. Твърде често, обаче, ни се случва разговорът ни да бъде прекратен заради нещо, което трябва да проверим в мрежата. От Google ясно разбират ситуацията в подобни моменти и точно поради тази причина пуснаха на пазара най-новото си чат приложение Allo. Allo не прекъсва разговора ни, а ни помага когато имаме нужда от него, точно по средата на комуникацията.

Новото приложение ни улеснява значително когато сме в движение, а се налага да отговорим в разговора, който преди това сме започнали. Благодарение на функцията Smart Reply, отговорът ни се изпраща само с едно докосване на екрана, без да е нужно дори да пишем каквото и да било. „Умният ни отговор“може да се състои само в снимка, а когато получаваме такава, можем просто да отговорим с готов израз под формата на стикер. Най-хубавото на тази функция е, че колкото повече я използваме, тя толкова повече се подобрява с времето.

Слогънът на Allo – “Express yourself” (Изрази себе си) идеално описва възможностите му. Освен всички визуални „инструменти“, които използваме, за да се изразим, приложението съдържа в себе си функция, с която можем да разкрасяваме собственоръчно снимките си малко преди да ги изпратим. Разбира се, както всяка модерна платформа, можем да избираме от мащабен набор от стикери и емотикони, с които да се забавляваме по време на разговора.

Най-полезната функция, която Allo предлага, е връзката с Google Assistant. Чрез неговата помощ разполагаме с възможността да използваме всяка една услуга на Google търсачката, за да намерим точния адрес, да си изберем място, на което да вечеряме или просто да си припомним интересен факт. От компанията ни уверяват, че през следващите месеци, Google Assistant ще бъде достъпен и в други, предлагани услуги на компанията.

The following two tabs change content below.