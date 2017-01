Изкуствения интелект на Google е в състояние да се обучава сам

DeepMind сега е в състояние да се обучава самостоятелно на базата на информация, която вече притежава.

В една значителна стъпка за работата с изкуствен интелект, хибридната система на Alphabet, наречена Differential Neural Computer (DNC), използва съществуващия си капацитет от съхранени данни от конвенционални компютри, докато ги свързва с умна система на изкуствен интелект и невронна мрежа, и така е в състояние бързо да направи разбор на дадена информация.

Този модел иzкуствен интелект може да се учи както от невронните си мрежи, така и от съхранените данни на компютър.“ коментират изследователите на Deep Mind Александър Грейвс и Грег Уейн.

По същия начин както при мозъка, невронната мрежа използва взаимосвързана серия от възли за стимулиране на специфични центрове, необходими за изпълнение на дадена задача. В този случай, изкуствения интелект оптимизира възлите, за да открие най-бързото решение за предоставяне на желаните резултати. С течение на времето, той ще започне да използва придобитите данни, за да получава по-ефективно верния отговор.

Двата примера, дадени от екипа на Deep Mind, допълнително изясняват процеса:

-След като на системата е разказвано за взаимоотношенията, които се наблюдават в едно семейно дърво, тя е била в състояние да разбере допълнителни връзки и да оптимизира паметта си, за да намери информацията по-бързо в бъдещи търсения.

-След като на системата е дадена основата на лондонското метро, тя е била в състояние да намери и създаде допълнителни маршрути, които в действителност биха били годни за употреба.

Вместо да се налага да се научи всеки възможен резултат, за да намира решение когато е необходимо, Deep Mind може да извлече търсения отговор от предишен опит, намирайки го във вътрешната си памет, а не от допълнителна инсталация или програма.

В зависимост от гледната точка, но това може да се окаже сериозен обрат в събитията за все по-умните системи за изкуствен интелект и един ден да са напълно способни да мислят и учат така, както го правят хората.

