С услугата на Google „In Apps“ търсенето в приложения е вече възможно

Google въведе нова функция, която позволява на потребителите да търсят съдържание в рамките на приложения през търсачката на устройствата, поддържащи операционната система Android.

Новият „In Apps“ режим на търсене ви позволява бързо да намерите съдържание от инсталираните ви приложения. В момента услугата работи с Gmail, Spotify, и YouTube, а до няколко месеца ще бъдат добавени и приложения, поддържани от трети страни.

Функцията е достъпна чрез търсене през Google и избиране на новия „In Apps“ филтър, разположен в дясно на полето с категориите за търсене. Когато изберете тази опция, пред вас ще се открият различни откъси от инсталираните във вашето устройство приложения. Например, ако търсите конкретен човек, ще откриете части от разговори, които сте провели през чат платформата на Facebook – Messenger.

От компанията споделиха, че новата функция работи изцяло на местно ниво, така че не се нуждаете от мобилни данни или Wi-Fi връзка, за да я използвате. Освен това, имате възможност да изключите някои приложения от този режим на търсене, ако не искате и те да попадат в показаните резултати.

Услугата вече е достъпна за целия свят, но все още не се знае кога ще може да се използва и от iOS устройства. От технологичния гигант ни обещават едно нещо със сигурност, към листа с използвани приложения съвсем скоро ще бъдат добавени Facebook Messenger, LinkedIn, Evernote, Glide, Todoist и Google Keep.

