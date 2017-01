Очилата на Snapchat намаляват използването на телефон

През последните няколко дни Snapchat ни изненада с две нови придобивки. Първата е съкращението на официалното му име просто на Snap, а втората е първият официален хардуер от страна на компанията, а именно очилата “The Spectacles”.

Очилата, чиято пазарна стойност е 130 долара, пристигат с вградена видео камера, която записва кадри в кръгов формат и позволява те да бъдат споделени автоматично с приятелите ви. С докосване на бутон в горния ляв ъгъл на очилата режимът за записване е активиран и 10 секундно видео бива записано. Ако се докосне втори път същия бутон, още 30 видео секунди ще бъдат записани.

Не е изненадващо, че най-новият продукт на Snapchat – очилата, които се предлагат в три цвята, се свързват с приложението и публикуват заснетото видео, без да се налага потребителят да включва телефона си. За тези, използващи IOS устройства, видеото се прехвърля чрез Wi-Fi и Bluetooth. За ползвателите на Android устройства, очилата прехвърлят заснетият материал само чрез Wi-Fi. За да не нарушават личното пространство на заснетите, ъглите на очилата светват при записване на видео материал.

Въпреки иновативното си приложение, очилата не са предназначени да бъдат напълно сериозен продукт. Главният изпълнителен директор на компанията – Евън Спийгел подчерта, че те са просто „играчка“, която цели по забавен начин да намали вторачването в телефона на 150-те милиона потребители дневно на социалната мрежа.

