МОН ще насърчава учителите да използват дигитални устройства за обучението в час

Министерството на образованието и науката има за цел през следващата година да повиши квалификацията на над 20 000 учители, коментира зам.министър Диян Стаматов по време на Кръгла маса за образованието в рамките на петата национална конференция DigitalKidZ, състояла се на 15 октомври 2016 в НДК, София.

“Целта е учителите да бъдат поощрени да използват повече дигитални устройства – компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас, независимо в кой клас преподават. Квалифицирането им е на стойност 20 млн. лв. и ще се осъществи основно чрез дистанционна форма. Настоящата реформа в образованието не са онези малки промени, за които всеки е чувал. Това е реформа, която променя изцяло светогледа в образованието. Целта е олекотяване на учебния материал, но да е с повече прагматичност и нови знания. Има и финансов ресурс, който да подкрепя реформата. За следващата календарна година МОН ще разполага за бюджета си с 230 млн. лв. повече, отколкото през настоящата година” добави зам.министър Стаматов. “Имаме и голям проект на стойност 140 млн. лв. в сферата на училищното образование „Твоят час“, който е по Оперативна програма „Наука и и образование за интелигентен растеж“ за следващите две календарни години. Амбициозната цел е да накара всички учители да променят своя светоглед така, че на учениците да им е интересно, а и да изпълни своята възпитателна стойност.”

В Кръглата маса участие взеха още Станислава Станева – програмен експерт „Образование” от Фондация Америка за България, основен партньор на инициативата DigitalKidZ, Валери Дрейк – Аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София, Любов Костова – Директор на Британски съвет и Рита Ванска, експерт по образованието, която пристигна от Финландия специално за събитието. Те обсъдиха данни от проучвания в областта на образованието и STEM науките, добрите практики в държавите, които представляват, във връзка с дигитализацията на класните стаи, повишаване квалификацията на учителите и промените в образователните методики по света.

Във Франция водеща роля заемат предварителните проучвания как да бъде планиран и осъществен процеса на дигитализация. Страната е планирала над 1млрд. евро публични средства за обучение на преподаватели и оборудване на класните стаи в периода 2016 – 1018г.

“Дигиталните технологии трябва да са в помощ на учителите, за да могат те да бъдат много повече отдадени на обучението в класната стая. Във Франция над 100 онлайн курса са достъпни за учителите и повече от 260 000 учители вече са потребители на тези програми,” сподели г-жа Дрейк.

Във Финландия залагат на индивида, личностните умения на учениците и свободата в организация на учебния процес от страна на преподавателите.

“Ако някой ученик показва по-ниски резултати от средните за класа, учители и родители се ангажират в извънучебно време да му помогнат и той да навакса,” коментира г-жа Ванска. “За нас учебният процес много отдавна надхвърля стените на класната стая. Вярваме, че децата във Финландия учат постоянно и навсякъде и инвестираме в обзавеждането и оборудването на заобикалящата ги среда, не по-малко от това да изградим класните им стаи и средата в клас.”

В Обединеното кралство неформалното образование допълва учебния процес, но особена грижа и внимание бива обръщано върху създаването на уникално учебно съдържание, съгласувано с нуждите на учениците. Любов Костова, Директор на Британски съвет в България сподели част от данните на проекта еMARCH – Make Science Real in Schools, насочен към преподаването на природоматематическите дисциплини в средното училище (STEM) и от какъв тип съдържание се нуждаят съвременните деца в клас.

Модератор на Кръглата маса беше г-жа Станислава Станева, програмен експерт „Образование” от Фондация Америка за България, инвестирали над 101млн. долара в българското образование и библиотеки. Те вярват, че технологиите трябва да бъдат възприемани като инструмент, а не като заместител на учителя в клас и именно инвестицията в оборудване на кабинетите по природни повишават дигиталната грамотност на учениците и превръщат STEM дисциплините в предпочитани от децата.

“Технологиите променят света, в който живеем и това рефлектира и върху образованието. Време е да приемем промените и да адаптираме методологиите на преподаване и обучение на съвременните деца, ако искаме да подготвим дигитално грамотни граждани, годни за пазара на труда и съвременните предизвикателства на обществото ни. Това е и мисията на DigitalKidZ – да повишим дигиталната грамотност и умения на учители, родители и деца, като превенция на младежката безработица, нарастващ процент на емиграция и преди всичко личности с активна роля в едно приобщаващо общество”, коментира Ивелина Атанасова, основател на инициативата DigitalKidZ и председател на Фондация “Дигиталните деца”.

В рамките на конференцията още 12 лектора, експерти в областта на киберсигурността, психологията и технологиите споделиха опит и съвети за това как да възпитаваме разумната употреба на технологиите в децата си и как те да бъдат използвани в подкрепа на образователния процес в клас.

В специален дискусионен панел Първа инвестиционна банка, партньор на инициативата, разказа за своя нов проект за ранно финансово образование – “Дебитна карта за деца” и как с нейна помощ децата могат да бъдат научени да спестяват и защо банките, родителите и децата трябва да работят като екип.

Конференцията беше закрита от Мартина Колева, която представи най-новата книга на българския пазар за дигитална грамотност на деца “Здравей, Руби” и специално обръщение към аудиторията на конференцията – Линда Люкас, дигитален шампион на Финландия, която сподели, че “технологиите не са страшни, ако умеем да ги използваме за себеизразяване и това, че не ги познаваме, не бива да ни плаши – всичко може да се научи”.

Паралелно с конференцията DigitalKidZ беше предвидена целодневна програма за деца, в рамките на която малките посетители кодираха своя първи уеб сайт, посетиха уъркшоп по киберсигурност, развиваха своята емоционална интелигентност и креативност.

Инициативата DigitalKidZ е проект на Фондация „Дигиталните деца”. Създаден през 2014-та година с амбицията на помага на родителите и учителите на съвременните деца да повишат своята дигитална грамотност и умение за боравене с цифровите технологии и онлайн медии, той включва конференции, образователна програма за деца – част от проекта “Твоят час” на МОН, обучения за родители и учители, безплатни електронни наръчници със съвети, семейни бордови игри.

DigitalKidZ беше отличена от Forbes Bulgaria като Responsibility Campaign за 2016-та, “Национална мрежа на децата” за принос към благосъстоянието на децата в България и от Дарик радио – част от класацията „40 до 40” (2015) за иновативни идеи и проекти, които дават тласък в развитието на обществото и икономиката.

На 12 ноември 2016г в Лондон ще се състои първата конференция DigitalKidZ зад граница. Повече информация за събитието и инициативата, може да бъде открита в уеб сайта – http://digitalkidz.eu/

