Дигиталният маркетинг в предрешена битка с информатиката

Винаги сме смятали, че пазарите се развиват със светкавична скорост, която по естествен начин носи промяната, разрушава стереотипите и предлага нови възможности на желаещите да участват в „надпреварата“. Това е и причината да смятаме, че в днешно време успех носят не остарелите медия планове, а добрите стратегии и бизнес решения, които предвиждат външната намеса.

Доказателство на тезата ни е последното изследване на технологичната компания RTB House, демонстриращо, че използването на изкуствен интелект в медия планирането осигурява над 35% повече кликове в сравнение с естествените инстинкти на професионалистите. Данните категорично сочат, че интуицията на опитните маркетинг мениджъри вече не е най-правилната онлайн рекламна стратегия.

Изследването е проведено с търговски марки с добро дигитално представяне в Турция, Русия и Холандия. RTB House селектира вече използвани банери от най-успешните им кампании в миналото. След което стартира нови с визии, селектирани от маркетинг директори и такива, избрани от алгоритми, ползващи дълбоко учене (подразделение на изкуствения интелект, което имитира невронните мрежи на човешкия мозък).

След седмица се отчитат резултатите и преднината на изкуствения интелект е внушителна – самообучаващите се машини разпознават модели на поведение и предвиждат индивидуалните предпочитания на потребителите далеч по-добре от хората:

Следователно изкуственият интелект е способен да надгради резултатите на най-ефективните банер кампании от миналото.

RTB House обяснява, че данните, които електронната търговия акумулира, съдържат всичко, което трябва да знаем за потрeбителите. Въпросът обаче е как да ги анализираме и използваме. „Човешката интуиция просто не може да се бори с решенията на изкуствения интелект. За милисекунди самообучаващите се алгоритми могат да сегментират аудиторията, да таргетират изключително точно реклама към всеки отделен потребител и да разберат в реално време промените в потребителското поведение. Освен това те избягват грешките, които маркетинг специалистите понякога взимат на база его, или остаряла информация. Маркетинг специалистите трябва да се доверят на изкуствения интелект, за да са адекватни на бързите промени в рекламната сфера. И само няколко кампании са достатъчни, за да се видят мигновенни резултати“.

Очевидно големите играчи в индустрията са съгласни с това – ежегодното изследване на Gartner за маркетинг бюджетите през 2016-2017-а година сочи, че разходите за нови технологии в маркетинг отделите почти са изравнени с тези в IT отделите. И дори се очаква през 2017-а да ги надминат. Което означава, че дигиталният маркетинг вече е борба в полето на информатиката. А инвестициите в дигитални рекламни технологии изграждат революционно ново разбиране на потребителските нужди и поведение.

