Нежелани реакции: Социалното слушане във фармацевтичната индустрия

От поведенческа гледна точка е интересно да се наблюдава преходът от традиционния маркетинг до този в социалните медии.

Нима не са социалните медии начина да получите дневната си доза новини, да общувате с близките си хора и да споделяте най-оригиналните си мисли?

Големите марки сериозно зависят от интересите на потребителите онлайн, всички ваши коментари, харесвания и споделяния на техните истории във Facebook, Twitter и куп други платформи. Малки и големи компании са базирали собствените си кампании и стратегии изцяло на вашите мнения онлайн.

Така че, когато става въпрос за оценяване кои марки използват социалните статистики най-много, е доста изненадващо, че една от най-големите индустрии, а именно фармацевтичната, е нова за социалните мрежи.

Усилията им да слушат своите потребители онлайн са все още пресни в резултат на строгите правила, наложени на всеки континент.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата /FDA/ и нежеланите реакции /adverse events/

През последните години фармацевтичните компании по света са били по-добри в разбирането на това, което техните потребители споделят онлайн за техните продукти и марки. В Съединените щати FDA строго контролира всичкия достъп до социални данни на компаниите, което в крайна сметка се отразява в по-бавното възприемане на социалните мрежи повсеместно. Агенцията има предвид т. нар. „нежелани реакции” т.е. всичко публикувано онлайн, което отговаря на тези четири критерия:

И така, как Агенцията за контрол на храните и лекарствата и нежеланите реакции са затруднили социалното слушане за фармацевтичните компании?

Законовите наредби за нежелани реакции са попречили на големите фармацевтични компании да слушат не само това, което казват клиентите, но също така и кого ги е посочил.

Платформите за статистика в социалните мрежи предоставят на клиентите всички данни и всяко споменаване на тема по избор, но се оказва, че фармацевтичните компании не могат действително да видят индивидуалното съдържание. Набор от анализатори проучват проблемите, използвайки различни платформи за слушане и създават своите препоръки за компаниите на базата данни. След като се съберат всички данни за лекарството или фармацевтичната компания се създават кампании около резултатите. Именно така и фарма гигантите напасват продуктите и маркетинговите си стратегии. Социалната мрежа им позволява да вземат информирано решение по почти всяка тема..и то на гърба на нас – ползващите онлайн сайтове и социални мрежи.

The following two tabs change content below.