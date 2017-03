Устойчив бизнес и маркетинг иновации в новата визия на Newtrend

От известно време ви разказваме за новостите, които настъпиха в компанията ни, но днес решихме, че е време да ги систематизираме в един блог пост, за да се изясни концепцията на работата ни от тук насетне. След обявяването на новия ни сайт сме сигурни, че сте наясно с преустановената функция на медията, но сега ще ви разкажем за причините и обстоятелствата, които ни подтикнаха към промяната.

Екипът на Newtrend винаги е предлагал консултации при изграждането на бизнес стратегии и комуникационни кампании, а за момента това се превръща в основен предмет на дейност за компанията. Промените са резултат от разместванията и придобиванията, които се случиха през последните години в частност закупуването на цели медийни групи от телевизиите и предлагането на реклама в дигиталните медии често като бонус към закупените телевизионни пакети. Екипът ни прецени, че играта с големите играчи в този бранш не е част от целите на компанията и с целия ни опит, натрупан през годините и визията ни за устойчив бизнес и иновации, можем да си позволим да преместим основния фокус на работата ни върху консултантската ни и маркетинг аутсорсинг агенция, която съчетава нашите най-силни страни.

Медийните контакти и натрупания опит през годините ще бъдат използвани за съставянето и публикуването на електронни книги и наръчници за социални ни проект – DigitalKidZ, както и за активна работа с медии, маркетинг комуникации и стратегии за нашите клиенти.

Разбира се, предстоят ни и много нови проекти, за които ще ви разкажем в следващата публикация, тъй като не искаме да развалим изненадата, която ви готвим от известно време. Сега само ще ви разкрием няколко интересни факта за бъдещите ни планове..

Името на предстоящия ни проект се свързва с изключително силна жена, представляваща последователност и сила, интеграция и цялост така, както дъгата съдържа всички цветове в себе си, разделени от една единствена бяла светлина. Водеща максима в този проект е „Интеграцията създава цялост“ и по този начин работата ни изгражда силна приемственост между екипа и таргетираните потребители.

„AYIDA“ е социално – ориентиран проект. Неговата мисия е да подпомогне съвременната жена да заеме своето достойно място в икономическата екосистема на страната ни, да получи достойно заплащане за труда си и преди всичко да получи професионална насока и подкрепа за развитието на своите бизнес идеи, контакти, търсене на инвестиции и съмишленици.

Повече за „AYIDA“ и нейната цел очаквайте в следващия блог пост, а до тогава може да ни изпратите запитванията си в новата ни контактна форма в края на началната страница.

