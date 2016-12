Придобиваме усещане за детайл, благодарение на новата услуга на Instagram

Любимата ни социална мрежа за споделяне на снимки и видео Instagram подобри още една от услугите си, с което увеличи удоволствието в преживяването ни.

Актуализацията на приложението позволява на потребителите да увеличават публикуваните снимки и видео от приятелите им и профилите, които са последвали. До момента тази функция не беше достъпна и единственият възможен вариант да се види публикацията yголемена беше през десктоп приложението.

Новата услуга беше изключително търсена от феновете на платформата през последните години и това водеше до много дискусии в онлайн форумите където въпроси като „как да увеличим изображение в Instagram“ бяха сред най-често обсъжданите. За момента функцията е достъпна само за потребителите на iOS устройства, но от компанията обещават до няколко седмици и ползвателите на Android да използват услугата.

Instagram винаги е бил повече за споделянето на моменти, от колкото чисто естетическа или техническа оценка на фотографията. Въпреки това, последната придобивка на приложението ще привлече повече фотографи, които да споделят своите професионални снимки в платформата.

През последните месеци социалната мрежа не спира да ни изненадва с все по-интересни и забавни функции, които събират всичко ново на едно място и превръщат обслужването на Instagram в първокачествена услуга. След като се порадваме достатъчно на последната иновация, ни остава да помечтаем за следващата приятна изненада в приложението, която със сигурност няма да се забави дълго.

