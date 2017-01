Последната версия на WhatsApp ни кани в общия чат

Всеки е наясно, че световната тенденция за най-използвано чат приложение е водена от WhatsApp. Поради точно тази причина, от компанията се стремят ежедневно да задоволят нуждите на потребителите си, доставяйки им повече комфорт и допълнителни екстри в платформата. Най-новата такава придобивка са линкове към обществени групи.

Тези хипервръзки позволяват да поканите хора, които не присъстват в контактите ви, в обществена група. Просто трябва да копирате въпросните линкове и освен да ги изпратите на някого, имате възможност и да ги публикувате в социални мрежи като Twitter или Facebook. Новата функция ще ви бъде от полза, когато е трудно да намерите контакта на човека, с когото искате да се свържете. След като потребителят кликне върху линка, той веднага ще бъде добавен към групата.

Недостатъкът на генерирането на такъв вид връзка е, че всеки може да я използва и да се присъедини към групата. Въпреки, че това би било полезно, ако организирате събитие в някоя социална мрежа и би ви затруднило да добавите толкова много контакти поотделно. Разбира се, за да се предотврати намесата на натрапници, налице е възможността за отнемане на достъпа към връзката, чрез изтичане на срока за присъединяване.

За да „оживее“ услугата на мобилното ви устройство, трябва да се сдобиете с най-новата версия на приложението и да кликнете върху новопоявилият се бутон, който ви позволява да генерирате виртуалните покани. Последната версия на WhastApp пристига и с бърз бутон, който позволява на потребителите да препращат съобщенията си с хипервръзки по най-бързия начин.

